Zona rossa e balcone troppo basso? Tifoso sale sulla scaletta per vedere la partita da casa

Castellammare di Stabia – La prima giornata tipicamente invernale dopo un’estate lunga e un autunno appena accennato. Il divieto di uscire dettato dal governo, che ha imposto anche alla Campania lo status di zona rossa. Un balcone troppo basso che non arriva a superare i cartelloni pubblicitari dello stadio Romeo Menti. Nessuno di questi tre elementi è riuscito a limitare l’amore di un tifoso per la propria squadra. Sabato pomeriggio, durante il match tra Juve Stabia e Viterbese giocato a porte chiuse a Castellammare di Stabia, un supporter residente al primo piano di una delle palazzine adiacenti allo stadio, si è inventato un simpatico stratagemma per poter seguire la partita da casa. Troppo in basso rispetto ai condomini più “fortunati” dei piani superiori, ha assistito all’incontro grazie al supporto di una scaletta su cui è rimasto arrampicato per tutti i novanta minuti. Lo sforzo è stato ampiamente ripagato dal 2-0 con cui i campani hanno battuto gli avversari. Samuele Sansonetti