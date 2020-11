Zone rosse e arancioni, è attesa sulle decisioni del governo

Coronavirus - Oggi l'elaborazione dei dati inviati dalle regioni - Venerdì il report dell'esecutivo

Roma – Nuove zone rosse e arancioni, è attesa per le decisioni del governo.

Oggi verranno analizzati ed elaborati i dati che ieri le regioni hanno fornito riguardo la situazione dei contagi da Covid-19 sul territorio, domani poi verranno valutati dall’esecutivo per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in Italia.

Massima attenzione su Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per le quali ulteriori restrizioni sembrerebbero essere dietro l’angolo. Per la Campania, in particolare, si attendono gli esiti delle ispezioni volute dal ministero della Salute, quindi il report di domani, venerdì 13, decreterà su un eventuale passaggio da zona gialla ad arancione o rossa, chiesta a gran voce dal M5s che parla di “presa in giro” sull’attuale assegnazione della regione governata da Vincenzo De Luca all’area gialla, quella a minor rischio.

La nuova mappa dell’Italia divisa in zone gialle, arancioni e rosse si avrà solo domani, quindi una volta elaborati tutti i dati in arrivo dalle regioni e dopo la riunione della cabina di regia. Il governo va avanti con il meccanismo messo a punto, 21 indicatori per decidere se stringere o allargare le maglie della stretta, lasciando ai governatori la palla di nuove ordinanze per arginare i contagi.

12 novembre, 2020