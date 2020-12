1 milione e 300mila mascherine irregolari sequestrate, 16 persone denunciate

Pavia - I Nas hanno bloccato anche saponi, igienizzanti e dispositivi medici non conformi alla legge che avrebbero fruttato sul mercato circa 4,5 milioni di euro

Pavia – 1 milione e 300mila mascherine sequestrate.

Nel corso dell’ultima settimana le indagini dei Nas hanno portato a individuare 1 milione e 300mila mascherine irregolari. Mascherine chirurgiche, ma anche ffp2 e ffp3. Sono inoltre stati bloccati saponi e igienizzanti per un valore totale di oltre 750mila euro, privi di registrazione e indicazioni in italiano.

I dispostivi di protezione individuale sequestrati, come spiega la nota dei carabinieri, erano “privi delle caratteristiche dichiarate dai produttori e venditori e oggetto di importazione con modalità non consentite”.

I prodotti avrebbero fruttato complessivamente circa 4,5 milioni di euro. 16 persone sono state denunciate e altre 40 persone multate per un totale di 100mila euro.

Nello specifico in provincia di Pavia sono state sequestrate preventivamente 800mila mascherine, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro, che erano state importate dalla Cina sotto la dicitura “mascherine facciali generiche” e poi riconfdezionate ed etichettate come “presidio medico chirurgico”.

Il Nas di Milano ha sequestrato circa 1 milione e 500mila bustine monodose, 6mila flaconi e 290 litri di gel etichettato come “igienizzante” ma registrato come “cosmetico”.

I Nas di Livorno, Bologna, Padova e Firenze hanno sequestrato 1614 dispositivi medici, tra cui saturimetri, ossimetri e kit per esami antigenici rapidi, privi delle indicazioni necessarie e venduti o utilizzati in strutture non autorizzate.

14 dicembre, 2020