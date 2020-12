A 25 anni tenta il suicidio dopo essersi lasciato con la fidanzata

Vitorchiano - Il giovane avrebbe ingerito dei farmaci

Condividi la notizia:











Vitorchiano – Tenta il suicidio dopo una delusione d’amore.

Il 25enne di Vitorchiano finito all’ospedale di Belcolle e salvato in extremis avrebbe ingerito alcuni farmaci dopo essersi lasciato con la fidanzata.

L’episodio √® avvenuto mercoled√¨ sera, quando il ragazzo ha accusato un malore dopo aver ingerito i farmaci.

Immediata la richiesta d’aiuto ai sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso per le cure del caso. Fortunatamente non in pericolo di vita, in nottata √® stato anche dimesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Condividi la notizia:











11 dicembre, 2020