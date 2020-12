26enne ucciso con nove coltellate, arrestato un suo ex compagno di scuola

Ancona - Lʼaggressore, coetaneo della vittima, ha tentato di nascondersi a casa di conoscenti

Ancona – 26enne accoltellato e ucciso in strada ad Ancona, identificato e rintracciato il presunto aggressore.

Sarebbe un amico, coetaneo della vittima ed ex compagno di scuola, che era fuggito subito dopo il fatto. L’accoltellamento è avvenuto martedì intorno alle 12 nel quartiere Pinocchio, in via Maggini.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ancona, la vittima, un parrucchiere anconetano, si trovava sotto casa a parlare con un conoscente quando il suo presunto assassino gli è arrivato alle spalle, colpendolo ripetutamente con un coltello a serramanico che portava con sé. Ci sarebbe stata una colluttazione, nella quale il ragazzo ha avuto la peggio. Da una prima analisi del medico legale sarebbero stati almeno 9 i fendenti a torace, fianco e avambraccio. Ma uno, forse quello letale, lo avrebbe raggiunto al collo, non lasciandogli scampo.

Il presunto aggressore, che secondo quanto scrive AnconaToday avrebbe annunciato in un video sui social le sue intenzioni, è stato rintracciato e arrestato a casa di conoscenti, nelle vicinanze del luogo in cui sarebbe avvenuta l’aggressione: è in carcere con l’accusa di omicidio premeditato. Ignoti al momento i motivi del gesto.

