32enne uccisa a coltellate, domani lutto cittadino a Capalbio

Cronaca - Per i funerali di Elena Madalina Luminita - Il sindaco Settimio Bianciardi: "Doveroso ribadire il nostro impegno contro la violenza"

Capalbio – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Capalbio ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino, domani, domenica 13 dicembre, giornata in cui saranno celebrati i funerali di Elena Madalina Luminita.

“Ci è sembrato doveroso, come comunità, manifestare ancora una volta la nostra vicinanza ai familiari e agli amici di Madalina e ribadire, ancora con più forza, il nostro impegno contro la violenza che è costata la vita a questa giovane donna”, dichiara il sindaco Settimio Bianciardi.



Per questo domani sul municipio sarà esposta la bandiera a mezz’asta. Inoltre, dalle ore 14 e per tutta la durata della celebrazione delle esequie, che avverrà nella chiesa di Borgo Carige dalle 15.30, sono sospese tutte le attività nelle vie adiacenti alla chiesa.

“Chiediamo a tutti la massima collaborazione in segno di rispetto e per dare prova, ancora una volta, dell’unità della nostra comunità”, aggiunge il sindaco. Anche le attività economiche presenti nel comune ed eventualmente aperte domani sono invitate ad abbassare le saracinesche dalle 14 e fino alla fine della cerimonia funebre. La salma di Madalina arriverà oggi all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello e proprio da lì partirà il corteo funebre. Alla fine della cerimonia partirà per la Romania, dove sarà tumulata.

Amministrazione comunale di Capalbio

12 dicembre, 2020