40mila euro per 3 concerti cui nessuno potrà partecipare…

Viterbo - Duro scontro in consiglio comunale durante la variazione di bilancio per appuntamenti dall'Unione trasmessi in streaming

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Concerti di Natale, in consiglio comunale se le suonano di santa ragione.

Tre appuntamenti al teatro Unione cui nessuno potrà partecipare. Saranno trasmessi online. L’idea è dell’assessorato alla Cultura.

I 40mila euro necessari sono in variazione di bilancio ed è Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020) a chiedere lumi. Qualcosa gli suona stonato.

“Sono tre concerti – risponde l’assessore Marco De Carolis (Cultura) – stiamo chiudendo con Atcl la proposta formale. Andranno in streaming”. Non riscuote troppi applausi dall’opposizione. Anzi.

“Non so se la città – spiega Giacomo Barelli (Forza Civica) – in questo momento ha bisogno di tre concerti in streaming. Iniziativa che non ha impatto”.

Massimo Erbetti (M5s), invece, è perplesso. Per come De Carolis ha esibito la proposta. “Non si sa con esattezza – incalza Erbetti – cosa si farà con questi soldi entro il 31 dicembre”.

Tre concerti, bissa De Carolis. “L’8 dicembre – prosegue l’assessore – il 23 per il concerto di Natale e quello di Capodanno, il primo gennaio. Non vedo perché non si possa regalare alla città un momento d’ascolto e visione dal nostro teatro. Così fanno molte altre realtà in questo momento particolare”.

Prima l’idea, poi si trova la copertura finanziaria. Una procedura che ad Alvaro Ricci non piace proprio e bacchetta De Carolis.

“Questo metodo non può funzionare – tuona Ricci – prima occorre la copertura finanziaria, poi avanzate la proposta. Avete deciso e preso impegni senza avere stanziato fondi, è un inizio di debito fuori bilancio, 40mila euro.

Con 150mila si faceva la diretta Rai in tutta la nazione. Quello sì, che sarebbe stato un bell’investimento. Io lo avrei votato. Un grande intervento di promozione turistica”. Musica, maestro.

Giuseppe Ferlicca

1 dicembre, 2020