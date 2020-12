“40mila euro a Vico nel Lazio per l’analisi di rischio ambientale alla ex discarica”

Regione - Lo annuncia l'assessore al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La Regione ha assegnato un contributo di 40mila euro al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione delle attività di analisi del rischio ambientale nel sito della ex discarica comunale situata in località Orneta.

Questo intervento di monitoraggio e verifica è propedeutico al completamento delle operazioni di bonifica dell’area con il recupero, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell’invaso.

“Le attività di analisi nella ex discarica comunale di Vico nel Lazio rientrano nel piano regionale di messa in sicurezza e risanamento dei siti inquinati, che grazie allo stanziamento di rilevanti risorse permetterà di sostenere numerosi progetti per il ripristino ambientale e la salvaguardia del territorio” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al ciclo dei rifiuti.

Regione Lazio

8 dicembre, 2020