“500 euro per 145 famiglie in difficoltà”

Politica - Il comune di Bagnoregio annuncia l'arrivo di fondi

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Bagnoregio ha messo in pagamento il contributo di 500 euro per 145 famiglie, con Isee sotto ai 15mila euro, che ne avevano fatto richiesta.

“Si tratta di un sostegno utile a chi si trova ad affrontare una situazione di maggiore fragilità e lo diventa ancora di più in questo anno così difficile sotto tanti aspetti – commenta il sindaco di Bagnoregio Luca Profili –. Da anni il comune ha messo in campo il bando aiuti economici alle famiglie e siamo orgogliosi di essere riusciti a stanziare risorse anche per il 2020.

Di fatto con questo intervento il comune restituisce alle famiglie in una specifica fascia di reddito quanto si trovano a spendere durante l’anno per tutte le tasse non comunali. Considerando che le tasse comunali a Bagnoregio non esistono più riteniamo che si tratti di un’azione significativa”.

“La misura del sostegno alle famiglie per la nostra amministrazione è un’azione importante e funzionale al miglioramento generale della nostra comunità – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Massimo Zeroli -. Di questi tempi siamo convinti che sia ancora più importante e significativa”.

11 dicembre, 2020