“673 croceristi in visita nella Tuscia nonostante il Covid”

Viterbo - Mauro Rotelli, deputato FdI, sui numeri delle visite da agosto a oggi: "Appena il settore ripartirà ci saremo"

Viterbo – (g.f.) – “673 croceristi in visita a Viterbo nonostante il Covid”. In un momento che tutto è, meno che felice per il turismo, Mauro Rotelli, deputato FdI ha qualche numero che fa ben sperare, per quando saremo fuori dall’emergenza.

Quello sui visitatori che da agosto a oggi sono arrivati a Viterbo, dopo avere attraccato al porto di Civitavecchia.

“In un contesto drammatico per tantissimi settori – spiega Mauro Rotelli – turismo e accoglienza tra i primi, le crociere non fanno eccezione. Eppure il viterbese si fa strada.

Ho ricevuto il report da agosto a oggi, con un traffico ridotto al minimo. Oltre 670 croceristi con 25 bus hanno scelto la Tuscia come meta per le escursioni”. Il conteggio esatto arriva a 673.

“Non sono numeri da capogiro – ammette Rotelli – ma ora siamo in gioco. Appena ripartirà il settore, Viterbo e le bellezze della sua provincia ci saranno”.

1 dicembre, 2020