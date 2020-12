“Il 25, 26 dicembre e primo gennaio vietati spostamenti tra comuni – Primi vaccini da gennaio”

Coronavirus - In senato il ministro alla Salute Roberto Speranza - "L'acquisto sarà centralizzato, somministrazione gratuita a tutti gli italiani"

Roma – (g.f.) – “La situazione è molto seria, ma è giusto sottolineare che le misure messe in campo dal governo e dalle regioni stanno funzionando”

In senato parla il ministro alla Salute Roberto Speranza. Sottolinea i passa fatti in avanti, con l’indice del contagio in calo.

Tuttavia: “Nuovi consistenti focolai si possono alimentare e ci sono forti pressioni sugli ospedali. Servono altre settimane di sacrifici e di una robusta cura di mantenimento. Attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo”.

Inoltre “Se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo”. Ricorda, poi, chi ha minimizzato l’arrivo della seconda ondata, poi arrivata sistematicamente.

Il 20 marzo 6730 casi, ad agosto 778, a settembre 1608. Ma a settembre il virus ha tracimato”. Qualcosa meno, da quel momento in poi, di un raddoppio dei casi a livello settimanale”.

Per il prossimo decreto, confermata classificazione regioni, rossa, arancione e gialla: “Stiamo valutando i parametri ma l’impianto di fondo sta funzionando”.

Per le feste: “Durante le feste natalizie vanno disincentivati spostamenti internazionali, tra regioni e nei più importanti giorni di festa, 25, 26 dicembre e primo gennaio gli spostamenti tra i comuni. Poi, evitare assembramenti in zone turistiche”.

Sui vaccini: “Probabile da gennaio che avremo i vaccini e poi progressivamente vaccinare italiani. Serve ancora prudenza, al momento nessun vaccino è stato approvato da Ema o Fda, ma i segnali sono incoraggianti, accelerando il piano strategico. Non è intenzione del governo rendere obbligatorio il vaccino, puntiamo all’immunità di gregge.

La campagna di vaccinazione sarà imponente, dobbiamo evitare di arrivarci con presidi sanitari allo stremo”.

Speranza parla anche del clima politico. “La vaccinazione deve unire tutto il paese, non possiamo dividerci, occorre un patto paese con tutti dentro, non c’è maggioranza od opposizione, ma gli italiani”.

“L’acquisto del vaccino sarà centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani”. L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi.

L’Agenzia europea per i medicinali il 29 dicembre potrebbe pronunciarsi sulla commercializzazione del vaccino Pfizer e il 12 gennaio su quello Moderna.

“Le prime dosi del vaccino potranno cominciare ad essere disponibili da gennaio”, precisa Speranza.

Vanno scelte le categorie da cui partire per la vaccinazione. “Una scelta non facile – spiega Speranza – sono state identificate le categorie: operatori sanitari e socio sanitari, rischiano di più d’infettarsi, trasmettendo il virus a soggetti vulnerabili, poi residenti Rsa e operatori. Quindi persone in età avanzata. Questo gruppo di popolazione è altra priorità assoluta di vaccinazione”.

Alcuni numeri sulle vaccinazioni: operatori sanitari un milione 404mila, personale e ospiti Usa 570mila, anziani over 80 oltre 4 milioni.

Con l’arrivo di altre dosi, toccherà ad altre fasce, come forze dell’ordine. Dello stoccaggio e del trasporto se ne occuperà il commissario straordinario.

“I vaccini con catena del freddo estrema – precisa Speranza – saranno consegnati dall’azienda a trecento centri già stabiliti. La distribuzione dei vaccini, in particolare quelli della catena del freddo standard, avverrà con l’ausilio delle forze armate”.

2 dicembre, 2020