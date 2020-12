Addio al regista Kim Ki-duk, morto di Covid a 59 anni

Riga - Vinse il Leone d'oro - È scomparso in Lettonia

Riga – E’ morto a 59 anni Kim Ki-duk. Il regista sudcoreano si è spento in Lettonia, in seguito a complicazioni legate al Covid-19. Lo annuncia il sito lettone Delfi.lt.

Il regista era nato il 20 dicembre 1960 a Bonghwa, nel nord di Gyeongsang, nella Corea del Sud. La passione per l’arte, coltivata da sempre, ad un certo punto prende il sopravvento e lo spinge ad abbandonare la patria in direzione dell’Europa: sarà Parigi ad accoglierlo.

Nel 1992 torna in Corea dove vince il premio della Korea Film Commission per la migliore sceneggiatura di “Jaywalking” e debutta come regista l’anno seguente con “The Crocodile”. È nel nuovo millennio che la sua carriera verrà però consacrata: nel 2000 raggiunge il successo con “Seom – L’isola”, nel 2003 “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera”. “La samaritana”, nel 2004, vince l’Orso d’oro per la miglior regia al 54esimo Festival del Cinema di Berlino, mentre “Ferro 3 – La casa vuota”, ritenuta la sua summa artistica, ottiene un Leone d’argento per la miglior regia alla 61esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e una candidatura al David di Donatello come miglior film straniero.

Dopo una battuta d’arresto nel 2011 torna con “Arirang” che trae spunto proprio dal lungo periodo di silenzio e crisi artistica del regista. Il film vince il premio della sezione Un Certain Regard al 64esimo Festival di Cannes. Nel 2012 il suo “Pietà” vince il Leone d’Oro alla 69esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Torna poi in Laguna nel 2016 con “Il prigioniero coreano”.

11 dicembre, 2020