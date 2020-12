Al via gli screening di massa in Valle d’Aosta

Coronavirus - La campagna avverrà su base volontaria

Coronavirus – Via libera allo screening di massa in Valle d’Aosta.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha accettato la proposta della Regione Valle d’Aosta e ha disposto l’invio di ulteriori 60mila kit antigienici rapidi.

Lo di screening di massa è rivolta a tutti i valdostani di età superiore ai 5 anni che non si trovino in condizione di isolamento o quarantena. La campagna avverrà comunque su base volontaria. Ci si aspetta che a partecipare siano circa 84mila persone, circa il 70 per cento della popolazione valdostana.

Lo screening si articolerà su tre giorni ancora da definire in base al nuovo Dpcm.

1 dicembre, 2020