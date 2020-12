Al via il cashback di Natale dall’8 dicembre

Roma - Per ottenere il 10% di rimborso delle spese occorrono 10 acquisti con carta di credito, bancomat e app

Roma – Dall’8 al 31 dicembre 2020 via al cashback di Natale, il meccanismo attraverso il quale il governo premierà coloro che effettueranno spese con carta di credito, bancomat e app nei negozi fisici.

Per ottenere il 10% di rimborso sulla spesa effettuata saranno necessari 10 acquisti tramite pagamento digitale. A essere premiati saranno i primi 100mila consumatori che riusciranno a fare compere digitali e potranno ottenere fino a 150 euro di rimborso.

Terminato il periodo valido per le spese, i rimborsi saranno suddivisi in due tranche, una ogni sei mesi, e verranno accreditati nei primi mesi del 2021. Non varranno gli acquisti online, mentre quelli effettuati nei supermercati potranno essere conteggiati.

Per spingere l’iniziativa è stato creato appositamente il sito cashlessitalia.it, dove gli utenti potranno leggere le informazioni più dettagliate riguardo il funzionamento del meccanismo.

Adottando questa iniziativa, il governo tenta di sostenere l’economia anticipando le misure per diffondere e incentivare i pagamenti digitali per il futuro. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente verso una modernizzazione del paese.

1 dicembre, 2020