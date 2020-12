Al via da oggi il cashback di Natale ma l’app IO è intasata

Roma - In molti casi non permette di registrare le carte

Roma – Al via da oggi il cashback di Natale, l’iniziativa lanciata dal governo per rilanciare gli acquisti a dicembre e favorire l’utilizzo della moneta elettronica.

Per ricevere il rimborso del 10 per cento delle spese fatte è necessario scaricare l’applicazione IO ed effettuare almeno 10 pagamenti con carte di credit0, bancomat e app entro il 31 dicembre. Il rimborso non potrà superare la cifra massima di 150 euro.

Da questa mattina ci sono però alcuni problemi con l’applicazione IO, che è intasata e in molti casi non permette di registrare le carte.

8 dicembre, 2020