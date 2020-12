Alberi, luci e decine di volontari, l’ultimo Natale di Melania Trump alla Casa bianca

Washington - Su Instagram e Twitter le immagini dei sontuosi addobbi allestiti al 1600 di Pennsylvania Avenue - VIDEO

Washington – Alberi, luci, stelle filanti e decine di volontari per allestire gli addobbi. È l’ultimo Natale alla Casa Bianca per la first lady Melania Trum che su Twitter e Instagram presenta al mondo le spettacolari decorazioni.

“America the beautiful”, America la bella, il tema scelto dalla moglie del presidente uscente degli Stati Uniti, per rendere omaggio “a questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa”. E infatti neanche stavolta mancano simboli patriottici e bandiere a stelle e strisce. “Negli ultimi quattro anni ho avuto l’onore di viaggiare verso alcuni dei luoghi più belli della nostra nazione e incontrare alcuni dei cittadini americani più compassionevoli e patriottici – commenta la first lady – Da costa a costa, il legame che tutti gli americani condividono è l’apprezzamento per le nostre tradizioni, valori e storia, che sono stati l’ispirazione dietro le decorazioni di quest’anno. Auguro a tutti un buon Natale e un felice e sano anno nuovo”.

Nelle immagini e nel filmato, si vede Melania che osserva gli addobbi in alcune delle centotrentadue stanze al 1600 di Pennsylvania Avenue. A decorare la Casa Bianca, ha spiegato un portavoce della coppia presidenziale, è stato un piccolo gruppo di volontari, che Melania con un cinguettio dello scorso 28 novembre ha voluto ringraziare uno ad uno. “Questo fine settimana, volontari da ogni parte d’America sono arrivati per decorare la Casa bianca per le festività natalizie – si legge -. Grazie per il vostro tempo, per il vostro entusiasmo e per la vostra devozione per fare in modo che lo spirito di pace e gioia riempia questa dimora storica”.

“Da costa a costa, il nostro paese è benedetto da infinite meraviglie naturali – scrive ancora – I tesori senza tempo rappresentati nella vetrina delle vacanze di quest’anno ci ricordano il vero spirito americano. Insieme, celebriamo questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa.”

1 dicembre, 2020