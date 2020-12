Annullata la Maratonina dei tre comuni

Sport - Corsa - Il dispiacere dell'Asd Atletica Nepi: "Anche noi ci siamo dovuti arrendere, non era mai successo dal 1980"

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione sportiva dilettantistica Atletica Nepi, comunica l’annullamento della manifestazione Maratonina dei tre comuni in calendario il 24 gennaio 2021.

Anche noi ci siamo dovuti arrendere.

Una decisione, sofferta e ponderata, che ha voluto e dovuto valutare tutte le possibili situazioni, arrivando, in conclusione, a stabilire che non sussistono le condizioni minime per lo svolgimento della manifestazione.

Non era mai accaduto. Dal 1980 la Maratonina dei tre comuni si era dimostrata più forte del gelo, della neve, dei crolli stradali.

Siamo stati tra i pochi fortunati organizzatori che, nel corso del 2020, hanno potuto realizzare con le consuete modalità il proprio progetto, tantissimi poi non ne hanno avuto la possibilità, il Covid ha fermato tutto.

Oggi tocca a noi adeguarci alla situazione, ne abbiamo la responsabilità e la consapevolezza, nella speranza che presto finisca tutto questo e si torni alla normalità, a quella normalità che tutti noi fortemente desideriamo.

La Maratonina dei tre comuni è innegabilmente un forte evento di socializzazione, un ritrovo per tanti amanti del running, una domenica speciale, fatta di corsa e fatica in un contesto unico, naturale, ma fatto anche di accoglienza, semplicità, festa, abbracci e ritrovi, anche nel dopogara.

Ecco, in un momento come questo, dove il distanziamento sociale è la condizione assoluta per contenere e contrastare l’epidemia, tutto questo risulta impossibile.

Ogni altra soluzione non avrebbe rispecchiato i valori, già citati, che la Maratonina dei tre comuni da sempre ha cercato e offerto al mondo dei podisti, anche per questo motivo non abbiamo mai aperto le iscrizioni.

Come sempre, ci siamo confrontati con le istituzioni dei comuni, che ringraziamo per la consueta vicinanza e attiva collaborazione, le quali hanno pienamente e giustamente condiviso la nostra decisione.

Ripartiremo con più forza, con ancora più determinazione, nel 2022, come sempre a fine gennaio e ripartiremo da dove ora ci siamo fermati, da Castel Sant’Elia.

Asd Atletica Nepi

12 dicembre, 2020