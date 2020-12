Approvato l’avviso pubblico per la distribuzione dei bonus spesa

Civita Castellana Sono destinati ai cittadini che si trovano in una situazione di contingente indigenza a causa del Covid-19

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Continua incessantemente il lavoro di progettazione e pubblicazione da parte dell’assessorato alle Politiche sociali del comune di Civita Castellana di bandi statali e regionali, atti a sostenere le fasce fragili della nostra comunità cittadina.

Tra i provvedimenti adottati in questo periodo, spicca sicuramente quello riguardante l’approvazione dell’avviso pubblico (Dg 109/2020) per l’erogazione dei buoni spesa, destinati alla cittadinanza che si trova in una situazione di contingente indigenza derivante dalla nuova pandemia da Sars-Cov 2 .

I destinatari di questo provvedimento sociale dovranno possedere i seguenti requisiti. Residenza/domicilio nel comune/municipio in cui viene fatta la richiesta. Possono accedere al beneficio sociale i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico dei servizi sociali i buoni spesa saranno erogati previa verifica degli uffici comunali. Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla nuova epidemia da Covid 19.

L’autodichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati mediante lo schema di domanda allegato, sarà disponibile presso l’Urp in via Santi Martiri Marciano e Giovanni o scaricabile sul sito istituzionale del comune di Civita Castellana a partire da lunedì 14 dicembre p.v.

All’esito dell’istruttoria favorevole da parte dei compenti uffici comunali verrà erogato un buono spesa alimentare del valore di euro 100.00 (per nuclei monoparentali ) , di euro 200,00 ( per nuclei di due persone ), di euro 300,00 ( per nuclei di tre persone ) e di euro 400,00 ( per nuclei di quattro persone e oltre) .

Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Civita Castellana

11 dicembre, 2020