Arlena di Castro è Covid free per la seconda volta in pochi giorni

Coronavirus - E' l'unico paese ad essersi liberato dal virus - Ieri nell'Alto Lazio i guariti sono stati quattro volte superiori dei nuovi contagiati

Condividi la notizia:











Viterbo – (f.b.) – Ieri nell’Alto Lazio i guariti hanno superato di quattro volte i nuovi contagiati dal Coronavirus.

E nella Tuscia c’è, per la seconda volta in pochi giorni, un paese che si è liberato del tutto dal Covid-19: è Arlena di Castro.

Continua la discesa degli attualmente positivi nella provincia di Viterbo, ma anche nell’hinterland di Civitavecchia e in quello di Rieti.

Ieri, nel quotidiano bollettino della Asl di Viterbo, sono stati registrati 33 nuovi contagi: soltanto nel capoluogo il numero è stato a doppia cifra (10), gli altri 23 casi erano suddivisi in 14 paesi e nessuno di questi ha superato i 4 nuovi positivi. Anzi, ben 8 comuni, se la sono cavata con un solo nuovo caso.

Di questi 33 però 5 sono stati ricoverati in ospedale facendo lievitare la pressione sulle strutture della Tuscia che accolgono i malati di Covid. Il giorno precedente c’erano 120 ricoverati totali, da ieri, invece, si è arrivati a quota 126 anche se, la nota positiva, è che in terapia intensiva c’è una persona in meno: da 7 a 6. Gli altri sono così dislocati: 34 nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 73 in quello di Medicina Covid e 13 all’ospedale di Montefiascone, dove di recente è stata attivata la Medicina riabilitativa Covid. Tutti gli altri, quasi 1500 persone (1482 per l’esattezza) sono in convalescenza a casa.

Cresce, ancora, il drammatico bilancio delle vittime. Stavolta si tratta di un 81enne di Ronciglione, che era ricoverato a Belcolle e che, sommato agli altri, fa arrivare la conta dei morti a 178, più il paziente della Tuscia deceduto fuori provincia.

Tantissime, però, anche le negativizzazioni che ieri nella provincia di Viterbo sono state più del triplo dei nuovi contagiati: 110 persone sono uscite dall’incubo del Covid. La maggior parte a Viterbo (26) e poi a scendere molte altre nei paesi della Tuscia.

Guarito anche l’unico contagiato attuale di Arlena di Castro che quindi per la seconda volta in pochi giorni torna ad essere Covid free. Lo era già stato, infatti, il 27 novembre, ma poi il 1 dicembre era stata segnalata la positività di un’altra persona, che si è negativizzata ieri.

Tutti gli altri paesi della Tuscia hanno ancora dei positivi, anche se ovunque in numero molto minore rispetto alle scorse settimane. A Viterbo si supera di poco quota trecento (318), a Montefiascone ci sono 137 attualmente contagiati, a Civita Castellana 135 e a scendere altrove sono tutti molto al di sotto dei cento.

Per quanto riguarda, invece, il territorio della Asl Roma 4 ieri sono stati comunicati tre morti (di 74, 80 e 89 anni), 19 nuovi positivi e 106 guariti. La provincia di Rieti ha registrato 15 nuovi contagiati, 48 guariti e due morti, entrambi di 86 anni.

In totale ieri nell’Alto Lazio ci sono stati 67 positivi a fronte di 264 negativizzati. Questi ultimi, quindi, hanno superato di quasi quattro volte i nuovi malati.

Promemoria: Zone gialle, arancioni e rosse: cosa è permesso e cosa è vietato

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Oggi 33 positivi e 110 guariti, morto un 81enne di Ronciglione

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7511 (2166 a Viterbo; 5345 in provincia)

Attualmente positivi: 1608

Guariti: 5725

Morti: 178 + 1

Ricoverati: 126 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 11743

Comuni con positivi

Viterbo: 2166 casi (47 morti e 1801 guariti)

Civita Castellana: 486 casi (8 morti e 343 guariti)

Montefiascone: 408 casi (23 morti e 248 guariti)

Vetralla: 285 casi (2 morti e 212 guariti)

Tarquinia: 269 casi (4 morti e 205 guariti)

Nepi: 241 casi (3 morti e 183 guariti)

Vitorchiano: 190 casi (1 morto e 126 guariti)

Capranica: 181 casi (2 morti e 157 guariti)

Fabrica di Roma: 175 casi (1 morto e 113 guariti)

Tuscania: 172 casi (7 morti e 148 guariti)

Orte: 170 casi (3 morti e 149 guariti)

Ronciglione: 151 casi (2 morti e 109 guariti)

Soriano nel Cimino: 124 casi (5 morti e 83 guariti)

Acquapendente: 121 casi (7 morti e 98 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 108 casi (2 morti e 73 guariti)

Bagnoregio: 100 casi (3 morti e 58 guariti)

Marta: 97 casi (78 guariti)

Valentano: 90 casi (4 morti e 69 guariti)

Bassano Romano: 89 casi (2 morti e 59 guariti)

Monterosi: 86 casi (1 morto e 71 guariti)

Sutri: 84 casi (1 morto e 62 guariti)

Canepina: 79 casi (63 guariti)

Vignanello: 76 casi (1 morto e 60 guariti)

Corchiano: 75 casi (1 morto e 48 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Capodimonte: 68 casi (59 guariti)

Montalto di Castro: 68 casi (1 morto e 52 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 32 guariti)

Canino: 66 casi (54 guariti)

Caprarola: 65 casi (3 morti e 42 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 58 casi (44 guariti)

Oriolo Romano: 57 casi (1 morto e 50 guariti)

Bomarzo: 55 casi (4 morti e 38 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 37 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 36 guariti)

Monte Romano: 46 casi (34 guariti)

Vallerano: 45 casi (36 guariti)

Blera: 41 casi (2 morti e 27 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 20 guariti)

Faleria: 39 casi (23 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (37 guariti)

Gallese: 37 casi (13 guariti)

Carbognano: 36 casi (26 guariti)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 23 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 24 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Vejano: 26 casi (1 morto e 16 guariti)

Onano: 26 casi (3 morti e 7 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (12 guariti)

Cellere: 22 casi (18 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (8 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Arlena di Castro: 19 casi (1 morto e 18 guariti) – COVID FREE

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 13 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Proceno: 8 casi (7 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











9 dicembre, 2020