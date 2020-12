Arriva “Resistentiam”, l’opera dedicata a tutte le attività commerciali sofferenti a causa del Covid

Viterbo - La creazione di Marina Ioppolo rimarrà esposta in via S. Maria in Volturno fino all'8 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni di festività natalizie, oppressi dal parziale lockdown, causato dalla situazione epidemiologica che attraversa tutto il pianeta, una grande scultura di Marina Ioppolo, denominata “Resistentiam”, campeggia su un muro al centro della città di Viterbo.

L’opera, installata volutamente sulla facciata di un esercizio commerciale, per rappresentare tutte le attività sofferenti a causa del Covid, intende comunicare il messaggio che è necessario resistere, trovando ognuno in sé stessi, la forza di superare le avversità, con la consapevolezza che laddove l’arte trova la sua massima espressione, oltre gli eventi critici, esistono infinite opportunità positive per uscirne rafforzati e addirittura trasformati.

Ufficio stampa Marina Ioppolo

“Resistentiam”

di Marina Ioppolo

Via S. Maria in Volturno, 28, VITERBO

dal 08 dicembre 2020

al 08 gennaio 2021

Marina Ioppolo (nata a Viterbo nel 1974)

Impegnata in innumerevoli attivita’ artistiche ha frequentato l’istituto d’arte di Viterbo, collabora da sempre con il padre artista di fama internazionale nella realizzazione delle sue più grandi opere. Ad oggi è artista d’arte contemporanea, curatrice, inventrice, restauratrice, ed organizzatrice di eventi .

La sua attivita’ artistica inizia con pitture figurative e creazioni in ceramica. Esaurito velocemente questo tipo di ricerca passa attraverso innumerevoli lavori sperimentando continuamente molteplici tecniche iniziando a lavorare sul concetto estrapolato dalla propria anima, stravolgendo ogni tipo di studio acquisito e concentrandosi interamente alla ricerca della sua interiore essenza artistica unito ed interscambiato con lo spettatore che lei stessa definisce parte integrante dell’opera. Ricordiamo a tale proposito un lavoro sulle ombre e sulle impronte che la vede volare nel 2010 a Instambul come una delle rappresentanti dell’arte italiana contemporanea all’interno del Jangle Jam art festival.

La ricerca silenziosa ed irruente dell’artista Marina e’ in continuo evolversi. Un lavoro il suo, libero da ogni tipo di standardizzazione alla scoperta e alla ricerca continua del nuovo e del contemporaneo. Vive e lavora a Viterbo.

Principali mostre ed eventi

1999 – esposizione Palazzo Comunale di Vetralla (VT)

1999 – esposizione Sala Espositiva Comunale di Corchiano (VT)

1994 – restauro presso il Complesso Monastico castello di Fara Sabina (RI)

2000 – Collaboratrice e curatrice del catalogo della manifestazione “Viterbo Moda” (VT)

2004 – Socia fondatrice dell’Associazione “Museo Roberto Joppolo”

2005 – esposizione “’Arte seduta” a cura di Giuseppe Salerno a Calcata (VT)

2005 – esposizione “Artisti per Teleton” (RM)

2005 -esposizione “Uovo d’artista” a Viterbo

2006 – esposizione “Arte seduta” di Giuseppe Salerno presso la fiera “Vit’Arte” a Viterbo

2006 -esposizione “Attacapanni” caffe’ letterario (RI)

2007 – Fondatrice e curatrice dell’Associazione “Art-Up” di Viterbo che la vede impegnata, per 5 anni, in

innumerevoli eventi culturali sia come curatrice che come artista.

2007 – Promotrice del libro “Iperluogo ed altri luoghi” a cura di Marcello Carriero

2008 – esposizione presso evento “Naturalmente” Galleria Art-Up a Viterbo

2009 – 2010 – 2011 – esposizione manifestazione “Arte in loco” Galleria Art-Up a Viterbo

2009 – 2010 – esposizione presso evento “Pacchi d’autore” Galleria Art-Up a Viterbo

2009 – esposizione presso “Ambientarte” Orto Botanico di Viterbo

2010 – Curatrice manifestazione “Arte & Jazz” (VT)

2010 – esposizione e partecipazione presso il “Jangle jam” Art festival (INSTANBUL)

2010 – esposizione presso “Seven” a cura di Fabio Vincenti e Stefania Mezzabarba a Viterbo

2011 – collaborazione con Lossless nel progetto itinerante “DISAMBIGUA ART-SPACE#1” a cura di Viola

Nerante.

2011 – Curatrice della mostra di George lilanga e Sarenco presso la Galleria Art-Up a Viterbo

2013 – Ideatrice ed inventrice di un porta carte/giornali magnetico con rilascio brevetto dal UIBM come

modello di utilità contemporanea

2015 – esposizione presso Sonic Arte Box a Bomarzo (VT)

2018 – esposizione presso “La Pensilina” a Viterbo

Ha collaborato inoltre con:

“Quartieri dell’Arte” – “Jazz-Up” – “Opera Bosco” – “Ambientarte” – “Vinyluse” – “Millennio”.

