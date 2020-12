Spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, è attesa sulle decisioni del governo

Coronavirus - Scontro nella maggioranza - Speranza invita alla cautela, Di Maio a favore di un'apertura: "Permettiamoli tra piccoli centri"

Roma – Spostamenti tra comuni per Natale, Santo Stefano e Capodanno, è scontro interno nel governo.

Come già trapelato ieri, il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allentare le restrizioni, ma il ministro della salute Roberto Speranza invita alla cautela e sulla “linea della massima prudenza” per non “non sprecare quanto fatto finora, e non rischiare che le prossime settimane ci riportino a quanto accaduto durante l’estate con l’impennata di contagi da Covid-19”.

È attesa, quindi, sulla decisione dell’esecutivo. L’ipotesi prevede due alternative: da una parte un possibile intervento in parlamento con una modifica del decreto, dall’altra una “limatura” delle faq, ovvero le domande più frequenti pubblicate sul sito del governo. Dunque, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al centro di due schieramenti contrapposti sul tema anche all’interno della maggioranza, starebbe valutando se modificare il decreto legge sul Covid, oppure se aggiornare le domande frequenti per i cittadini sulle misure, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra comuni.

Intanto anche il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio si schiera a favore di un’apertura: “Permettiamo spostamenti tra piccoli comuni a Natale” scrive su Facebook. “Ritengo che sia assurdo non permettere ai familiari che abitano in piccoli comuni limitrofi di trascorrere il Natale e il Capodanno insieme”, ha dichiarato. “Lo dico per una questione logica. Ci sono grandi città da milioni di persone con una densità molto vasta dove è possibile spostarsi liberamente, mentre tra piccoli Ccomuni di poche migliaia di persone non è permesso. Questo è un problema che va risolto e mi auguro che tutte le forze di maggioranza siano d’accordo nel trovare una soluzione”, ha aggiunto. “Sarà già un Natale diverso rispetto agli altri, dove tutti avremo tante limitazioni e dovremo fare ancora più attenzione del solito per evitare la diffusione del virus, ma almeno dove possibile permettiamo alle famiglie di stare insieme”, ha proseguito Di Maio, rinnovando allo stesso tempo l’appello ai cittadini a rispettare le norme anti-Covid, altrimenti “il rischio di una terza ondata poi diventa concreto”.

11 dicembre, 2020