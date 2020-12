Montefiascone - Intervento sulla Cassia Nord dei carabinieri dell'aliquota radiomobile e della stazione - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Auto sbanda e finisce nella cunetta.

L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio intorno alla 18,30 sulla Cassia Nord vicino al bivio con la strada Ombrone a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una Daewoo Lanos ha sbandato ed è finita nella cunetta laterale della strada.

Fortunatamente l’uomo alla guida della macchina non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi della stazione.

I militari hanno gestito la viabilità ed hanno effettuato gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020