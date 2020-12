Auto sulla folla a Treviri, sale a cinque il numero delle vittime: tra loro un bimbo di 9 mesi

Cronaca - Una quindicina i feriti - Il capo della procura: "Non abbiamo alcun indizio per pensare ad un motivo politico, terroristico o religioso"

Condividi la notizia:











Treviri – Auto travolge la folla nell’area pedonale di Treviri, si aggrava il bilancio dell’incidente. Sale a 5 il numero dei morti, tra loro ci sarebbe anche un bimbo di 9 mesi.

L’uomo alla guida dell’auto, un 51enne tedesco, è stato immediatamente arrestato dalla polizia: secondo quanto si apprende sarebbe stato affetto da disturbi psichiatrici, ma al momento nulla collegherebbe quanto accaduto al mondo del terrorismo. L’uomo dovrà rispondere di omicidio e lesioni aggravate ai danni di diverse persone, secondo quanto ha riferito il capo della procura locale in conferenza stampa. “Non abbiamo alcun indizio per pensare ad un motivo politico, terroristico o religioso”, ha affermato. Il 51enne non avrebbe precedenti penali ed era alla guida ubriaco: sarà sottoposto a una perizia psichiatrica.

A confermare che tra i morti c’è un bimbo di 9 mesi sono stati gli inquirenti che indagano sul fatto. Le altre vittime sono tre donne di 73, 25 e 52 anni e un uomo di 45 anni, tutti di Treviri. Secondo il ministro Roger Lewenz, ci sarebbe diversi feriti: tre persone sono in condizioni molto gravi, 5 in condizioni serie, 6 lievemente ferite e ci sono decine di persone traumatizzate.

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020