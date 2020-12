Vejano - Lo fa sapere la sindaca Pasquali a partire da oggi 15 dicembre 2020

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Vejano comunica che a partire da oggi 15 dicembre 2020 sono stati avviati i Progetti Utili alla Collettività (Puc), iniziativa di inclusione sociale rivolta ai cittadini beneficiari del Reddito di cittadinanza residenti nel paese.

Riteniamo, peraltro, di essere il primo Comune della provincia di Viterbo, nonché tra i non molti a livello nazionale, ad aver dato concreto avvio alle attività previste dai Puc.

Il Comune è referente e responsabile della gestione del percorso, per cui sono previste le attività contemplate nel “Patto per il Lavoro” o nel “Patto per l’Inclusione Sociale” che il percettore del reddito di cittadinanza è tenuto a sottoscrivere.

Ringraziamo l’assistente sociale Ilaria Anderson per l’impegno profuso in questa laborioso percorso: dapprima vi è stata una fase di mappatura delle competenze professionali e delle propensioni individuali dei percettori del Reddito di Cittadinanza, incrociando poi i dati rilevati con i bisogni e le esigenze della comunità individuati nel territorio comunale, confrontando ed infine assegnando i nominativi ai gruppi di lavoro.

Gli ambiti di intervento spaziano dal sociale al patrimonio, dall’ambiente alle attività sussidiarie all’Amministrazione. Nel dettaglio, vi saranno esperienze formative di valorizzazione e crescita delle persone coinvolte, con attività finalizzate a migliorare il decoro urbano attraverso attività che rendano più accoglienti, ospitali e decorosi gli spazi urbani, gli immobili pubblici, gli spazi comuni, le aree a verde pubblico. Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto per tutta la comunità aumentando la qualità dei servizi stessi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente.

Il primo gruppo di 8 persone in totale è partito stamattina e sarà a regime entro la settimana, iniziando dal settore di intervento ‘Manutenzione spazi ed edifici pubblici’, a cui seguiranno altri gruppi di lavoro con l’utilizzo di ulteriori nuove 15-20 persone, da destinare ai settori ‘Pulizie luoghi e struttura pubbliche’ e ‘Supporto all’ Area Amm.va’.

I percorsi da attivare prevedono un impegno dalle 8 alle 16 ore settimanali, articolate su giorni settimanali e periodicità mensile, mediante coinvolgimento come parte attiva di un percorso di inserimento sociale e di promozione personale.

Teresa Pasquali

Sindaca di Vejano

15 dicembre, 2020