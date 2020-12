Bagnoregio, arriva il bonus di 200 euro per tutti i nuovi iscritti al Fratelli Agosti

Scuola - Il sindaco Luca Profili presenta l'iniziativa: "Vogliamo dare un sostegno concreto al nostro istituto"

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – L’istituto Fratelli Agosti apre le porte agli studenti di domani con un calendario di open day sia in presenza che in virtuale. Una serie di appuntamenti rivolti ai ragazzi dell’ultimo anno delle medie e alle loro famiglie, che entro il mese di gennaio devono decidere a che scuola iscriversi per il prossimo anno. Per sostenere le iscrizioni e giocare un ruolo nella crescita dell’istituto, il comune di Bagnoregio ha deciso di riconoscere un bonus di 200 euro a tutti i nuovi iscritti.

“Si tratta di un segnale importante – le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili – che intendiamo dare ai ragazzi. Siamo pronti a investire sul loro futuro e intendiamo sostenere il nostro sistema scolastico”.

“Duecento euro per ogni nuovo iscritto ci sembra una misura utile a incentivare le iscrizioni – così l’assessore all’Istruzione scolastica Sabrina Crosta -. Come amministrazione siamo convinti dell’importanza che l’Agosti ricopre nel nostro territorio e del grande valore della formazione che offre”.

“Ringraziamo il comune per la partecipazione e la disponibilità a giocare un ruolo importante di sostegno all’istituto. Parliamo di una realtà storica che può vantare una formazione di qualità e un’eccellenza nello specifico settore formativo”. Così il dirigente scolastico dell’istituto Agosti Paola Adami.

L’offerta presentata consiste in formazione di qualità nel polo Agrario: istituto tecnico settore tecnologico – Agraria, agroalimentare, agroindustria; e istituto professionale – Servizio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; e il polo Turistico con l’istituto tecnico settore economico settore turismo.

Il calendario della visita in presenza ha il primo appuntamento fissato per sabato 12 dicembre (ore 15-18). Continua con sabato 16 gennaio (15-18), domenica 17 gennaio (15-18), sabato 23 gennaio (15-18). Per la prenotazione basta andare sul sito dell’istituto Agosti, sezione open day. Il calendario delle visite virtuali ha la prima finestra sempre questo sabato 12 dicembre (dalle 16 alle 16.30), sabato 16 gennaio (16-16.30), domenica 17 gennaio (16-17.30) sabato 23 gennaio (16-17.30).

Comune di Bagnoregio

12 dicembre, 2020