Bambini e giovani positivi a Fabrica, classe in quarantena ad Acquapendente, comune chiuso a Canepina

Coronavirus - Nella Tuscia 53 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Tamponi per il Coronavirus

Viterbo – Coronavirus nella Tuscia. Ieri la Asl ha comunicato 53 infezioni, due vittimee 59 guarigioni. Gli attualmente positivi calano a 1600.

Tra i nuovi contagiati, si segnalano un bambino e due giovani a Fabrica di Roma. “Sono – fa sapere il sindaco Mario Scarnati – un 11enne che però non frequenta le nostre scuole, un 19enne e un 30enne”.

Ad Acquapendente, invece, è scattata la quarantena per una classe delle elementari. “A seguito – comunica il comune – della positività di un alunno della quinta B della scuola primaria, non residente ad Acquapendente, la Asl ha disposto la quarantena per la classe fino al 19 dicembre”.

Dal comune assicurano: “Abbiamo valutato e stiamo monitorando la situazione insieme alla pediatra e alla dirigente scolastica dell’istituto. Al momento nessun altro alunno della classe quinta B presenta sintomi riconducibili al Covid-19”.

A Canepina oggi, giovedì 10 dicembre, resteranno chiusi gli uffici comunali. “Vista – spiega l’amministrazione – l’attivazione di un protocollo Covid 19 all’interno della sede comunale, nonostante la persona interessata non abbia avuto accesso alla stessa da più giorni, è stata disposta per maggiore sicurezza la sanificazione dei locali”. Per oggi, quindi, non sarà possibile accedere agli uffici comunali.

10 dicembre, 2020