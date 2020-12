Bella vittoria del Monterosi, pari senza reti per la Flaminia

Sport - Calcio - Serie D - Al Martoni i biancorossi battono 3-1 il Lanusei - Al Madami i rossoblù pareggiano 0-0 contro il Grassina

Condividi la notizia:











Monterosi – Dopo una lunga sosta inframezzata da recuperi torna il campionato.

Per la settima di andata il Monterosi, finora a bottino pieno al Martoni, ospita i sardi del Lanusei. D’Antoni ritrova quasi tutta la rosa a sua disposizione con i rientri di Sowe e Petti che partono dalla panchina.

Il Monterosi la sblocca subito al 4’: Borrelli lavora un grande pallone sulla destra, centro per la testa di Andrea Sivilla che non sbaglia. Terza rete per il classe ‘86 dopo quelle a Torres e Nola. L’attaccante è in stato di grazia e sull’angolo di Buono al 9’ raccoglie una respinta corta della difesa e con un destro dal limite deviato trovato la doppietta personale ed il punto del 2-0. Uno-due micidiale per la squadra del presidente Capponi e partita in grande salita per il Lanusei.

Reazione timida dei sardi che si fanno vivi dalle parti di Salvato solo al 21’ col tiro cross di Sylla che si spegne sopra la traversa. Al 26’ il sinistro di Floris viene sporcato in angolo. Al 31’ scontro di gioco fuori area tra Camilli e Pasqualoni per l’arbitro è addirittura calcio di rigore che lo stesso Camilli trasforma tra le proteste della squadra di casa. Lanusei approfitta del momento ed al 36’ Mazzei di sinistro sfiora il palo alla destra di Salvato. Si va al riposo sul 2-1.

Ad inizio ripresa Petti prende il posto dell’infortunato Piroli. Dopo trenta secondi Monterosi vicino al gol: sinistro di Cancellieri respinto corto da La Gorga ma la conclusione di Sivilla viene alzata in corner da una deviazione. Al 5’st brutto fallo su Buono di Floris che già ammonito rischia moltissimo il cartellino rosso.

Secondo episodio dubbio della gara. Il minuto nove porta fortuna ad Andrea Sivilla che imbeccato in verticale realizza la sua personale tripletta: La Gorga non può sulla seconda battuta dell’attaccante che sale a quota 5 in campionato. Al 15’st altro episodio da rivedere con Robilotta che sventola un cartellino rosso ai danni di Sivilla dopo una ‘sbracciata’ in mischia con il suo avversario di turno a gioco fermo. Subito dopo il Monterosi sciupa con Rea in contropiede che non vede il compagno solo in area. Al 27’st il Lanusei ha l’occasione per rientrare in partita ma un minuto dopo in contropiede Cancellieri spreca da buona posizione l’opportunità per chiudere definitivamente i giochi.

Il Monterosi resta addirittura in nove al 37’st per il doppio giallo a Sowe entrato da poco. Gli ultimi dieci minuti sono una battaglia di agonismo con Robilotta intento a lanciare cartellini a destra e sinistra. Ma il Monterosi porta a casa il 3-1 senza patemi d’animo nonostante la doppia inferiorità numerica: quarta vittoria casalinga consecutiva e secondo posto dietro il Latina oggi vittoriosa sul Savoia.

Pari senza reti invece per la Flaminia contro il Grassina. La prima frazione di gioco finisce a reti inviolate, con i portieri inoperosi.

Il secondo tempo inizia senza sostituzioni da parte dei due tecnici. Nella seconda parte della ripresa la Flaminia prova a impensierire il portiere ospite, prima con Covarelli e poi con Fapperdue, entrambi però fuori bersaglio. Poi una palla in piena area per Sciamanna che, credendosi in fuorigioco, prova un pallonetto senza convinzione e spreca una ghiottissina occasione. Ma il pallone della vittoria ce l’ha sui piedi, in pieno recupero, Sirbu, che spara a porta da distanza ravvicinata ma trova una grande risposta di Cecchi. Pochi secondi prima era stato Sordini con una super parata a sventare un tiro dal limite del Grassina.

Finisce 0-0. Per la Flaminia è il secondo pareggio consecutivo.

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020