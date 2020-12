Il Biodistretto della via Amerina incontra il poeta Franco Arminio

Viterbo - Venerdì 11 novembre l'incontro via Facebook "Dialoghi sul paesaggio, la sfida dell'Agro Falisco, tra bellezze e monocoltura"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 11 dicembre, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Biodistretto della via Amerina e delle forre, si terrà l’incontro con Franco Arminio paesologo, poeta e scrittore “Dialoghi sul paesaggio, la sfida dell’gro Falisco, tra bellezze e monocoltura”. Durante l’incontro interverrà anche Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della via Amerina.

Questo dialogo sarà un’occasione per poter discutere e affrontare il tema della bellezza del nostro paesaggio e di come stia profondamente cambiando, lasciando sempre più spazio a coltivazioni intensive di nocciole che lo stanno trasformando in un territorio di monocoltura, con tutte le problematiche che ne conseguono, dalla scomparsa di paesaggi incontaminati e vedute panoramiche all’inquinamento causato dall’utilizzo di fitofarmaci ed erbicidi o ancora questioni legate alle falde acquifere e alla mancanza di acqua per periodi prolungati dell’anno, sia nelle abitazioni che nei torrenti. Ma anche la perdita della Biodiversità e della bellezza ad essa connessa, dove diverse specie animali e vegetali creano un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni nel nostro ecosistema.

I dialoghi del Biodistretto della via Amerina e delle forre sono incontri in cui si creano scambi di opinioni e idee, su tematiche specifiche, da parte di esperti, autori, registi e scienziati, un confronto con persone esperte ed autorevoli in merito allo sviluppo del nostro territorio.

