“Blackout sistematico nel centro storico, candele e fiammiferi sempre pronti”

Lettere - Vetralla - Scrive Mary Jane Cryan che chiede un intervento

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Dall’inizio di ottobre, sistematicamente, 3 o 4 sera ogni settimana, 778 utenti del centro storico di Vetralla, via Cassia interna da piazza del Comune fino al piazza Vittorio Emanuele, rimangono con il fiato sospeso mentre preparano la cena.

“Salta o non salta stasera?” si domandano mentre si affrettano a preparare la cena per non rimanere a metà cottura.

Candele e fiammiferi sempre pronti, ma non per una cena romantica. Sarà un malfunzionamento? Allora ripararlo, una volta per sempre.

O come molti sospettano, sarà un modo da fare ore in più dopo l’orario di lavoro regolare?

Possiamo avere una risposta da chi di dovere? O forse bisogna rivolgersi alla prefettura che ha un protocollo per emergenze dovuto alla mancanza di elettricità?

Mary Jane Cryan

Condividi la notizia:











11 dicembre, 2020