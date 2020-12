Calamità ed emergenze, “Nel Lazio cinque centri di pronto intervento grazie a Fratelli d’Italia”

Roma - Francesco Ricci, responsabile regionale per il dipartimento grandi rischi: "Sulla strada giusta, ma molto lavoro ancora da fare"

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo sulla strada giusta. Molto lavoro è stato fatto, molto è ancora da fare.

Così il responsabile del Lazio per il dipartimento nazionale emergenze e grandi rischi di Fratelli d’Italia, Francesco Ricci.

La regione Lazio grazie al lavoro del gruppo dei nostri consiglieri regionali, a luglio scorso ha votato all’unanimità la proposta di legge del consigliere regionale Sergio Pirozzi, che pochi giorni fa ha dato luce a quello che speriamo essere e poter diventare il modello Lazio in tema di protezione civile, da riproporre in tutte le regioni italiane. È infatti grazie a Fratelli d’Italia se saranno presenti sul territorio regionale 5 centri di pronto intervento, a servizio del territorio e delle esigenze di tutti i cittadini in caso di calamità, decongestionando di fatto il sistema fino ad oggi centralizzato su Roma.

Come già è evidente, le decisioni sulle località individuate, sono state prese ed adottate dall’amministrazione regionale di maggioranza in base a criteri di criticità dei territori e di logistica infrastrutturale presente sui vari siti, il lavoro enorme di Fratelli d’Italia – continua Ricci – va contestualizzato sul principio di avere un centro per ogni provincia e sulla grande forza di volontà di portare a casa un piano che fino a ieri era totalmente impensabile. In un’ottica migliorativa, un altro step auspicabile nel tempo è quello di dotare pian piano le province del Lazio con mezzi base minimi, uguali per tutti ed a servizio dei vari COM.

Fratelli d’Italia ha da sempre una particolare attenzione al mondo del volontariato, cercando ad ogni livello di mettere sempre più a loro agio le migliaia di uomini e donne che ogni giorno dedicano loro stessi alle varie necessità dei cittadini.

I nostri sforzi al dipartimento nazionale, sono incentrati soprattutto su procedure e proposte di legge che vedranno la luce nei prossimi mesi, ma anche su circolari adottabili da subito dalle varie amministrazioni comunali. Anticipo infatti che tra pochi giorni – prosegue Ricci – invieremo a tutti i nostri consiglieri comunali, a firma del dipartimento nazionale emergenza e grandi rischi, un protocollo da poter adottare inserendolo come appendice ai vari PEC, relativo all’emergenza neve e volto a facilitare le operazioni di sgombero, oltre che a individuare le priorità di intervento tra le varie zone dei paesi.

Sono contento del lavoro svolto dai nostri consiglieri regionali, conclude Ricci e sono entusiasta che Fratelli D’Italia veda nel suo prossimo futuro una protezione civile incentrata su una forma avanzata di prevenzione, come dovrebbe e dovrà essere ovunque e come avrebbe dovuto essere già da tempo.

Francesco Ricci

Responsabile del Lazio per il dipartimento nazionale emergenze e grandi rischi di Fratelli D’Italia

Condividi la notizia:











12 dicembre, 2020