Calano del 56% le rapine in banca rispetto allo scorso anno

Roma - I dati del Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza hanno analizzato i primi 9 mesi del 2020 - “Complice il lockdown, merito al lavoro congiunto di banche e forze dell’ordine”

Condividi la notizia:











Roma – In calo il numero di rapine nei primi 9 mesi del 2020.

Secondo l’indagine condotta da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, le rapine presso gli sportelli delle banche nei primi 9 mesi del 2020 sono stati 92. Un calo del 56,4% rispetto ai 211 colpi dello stesso periodo del 2019, In calo anche l’indice di rischio che misura il numero di rapine ogni 100 sportelli. Dall’1,1 dello scorso anno è passato allo 0,5.

Nel Lazio è stato registrato un decremento del 65%, passando da 20 colpi in banca a 7. In Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta non c’è stato nessun furto nei primi 9 mesi di questo anno.

A incidere molto è stato sicuramente il lockdown e le misure imposte da alcune banche, che hanno previsto ingressi contigentati e, talvolta, solo su appuntamento.

“Il trend positivo che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi anni è anche il frutto del lavoro congiunto di banche e forze dell’ordine – spiega la nota diffusa da Abi -. Basti pensare che, tra il 2007 al 2019, infatti, le rapine allo sportello sono diminuite del 92%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019”.

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020