Orte - Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, facendo bruciare il carico infiammabile - FOTO

Orte – Camion carico di gas allo stato liquido si scontra contro un autotreno. Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, facendo bruciare il carico infiammabile.

Questa mattina, poco dopo le ore 9, incidente nella corsia sud dell’autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Attigliano ed Orte.

Sono intervenute squadre vigili del fuoco dei comandi di Viterbo e Terni per soccorrere ai conducenti di due mezzi pesanti.

Uno dei due mezzi coinvolti nello scontro era alimentato a gas naturale liquefatto (gnl), una miscela di sostanze infiammabili (per buona parte metano) contenuto allo stato liquido in serbatoi criogenici alla temperatura di circa -160°.

È stato chiesto anche l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico e radiologico) del comando dei vigili del fuoco di Roma, con attrezzature per la risoluzione di interventi di soccorso tecnico urgente in presenza di sostanze pericolose.

L’automezzo incidentato è stato spostato, sotto il controllo delle squadre vigili del fuoco intervenute, in un’area di sosta in prossimità del casello autostradale di Magliano Sabina, adeguatamente distante dalla sede stradale, dove è stato allestito un impianto mobile per la combustione controllata del gas naturale liquefatto contenuto in due serbatoi criogenici.

Le operazioni si sono protratte fino alle ore 18 circa senza determinare sospensioni del traffico veicolare.

A seguito dello svuotamento dei serbatoi, il mezzo incidentato verrà trasportato in totale sicurezza sulla rete autostradale.

1 dicembre, 2020