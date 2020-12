Nuovo caso ad Arlena, il positivo: “Mi sono contagiato in ospedale”

Coronavirus - Solo cinque giorni fa il sindaco aveva annunciato che il comune era diventato Covid-free

Arlena di Castro – Il Coronavirus torna ad Arlena di Castro. Solo cinque giorni fa, il 26 novembre, il sindaco Publio Cascianelli aveva annunciato che il comune era diventato Covid-free: il primo della Tuscia in questa seconda ondata.

Ieri è arrivata una nuova comunicazione, decisamente meno lieta. “Purtroppo – fa sapere Cascianelli – registriamo un altro positivo: si tratta di Enrico Bocci”.

Il tutto è stato scritto sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Arlena, dove Cascianelli spiega: “Bocci, entrato in ospedale per un controllo il 24 novembre con tampone negativo, è stato dimesso il 28 novembre con tampone positivo. Dal 30 novembre si trova in isolamento nella propria abitazione”.

Cascianelli ha poi aggiunto un messaggio di Bocci, che lo stesso gli avrebbe chiesto “espressamente di pubblicare”: “Il contagio è avvenuto in ospedale per via della negligenza sui pazienti, che si sono trovati al fianco di pazienti Covid e quindi contagiati a loro volta. Mi prendo tutte le responsabilità delle dichiarazioni dette”.

2 dicembre, 2020