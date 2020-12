Caso Gregoretti, Matteo Salvini prima dell’udienza: “Gli altri ministri condividevano la mia linea”

Catania - Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco dei migranti dalla nave nel 2019

Catania – Caso Gregoretti, il leader della Lega, Matteo Salvini, è a Catania per l’udienza per la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico. Nell’aula bunker del carcere di Bicocca, oggi sono chiamati a testimoniare gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta.

“Sono sereno, tranquillo e orgoglioso. Farò il mio intervento in aula”, ha detto il leader della Lega prima di entrare in aula. “Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Conte, Di Maio, Toninelli e gli altri ministri che con me condividevano questa linea” ha aggiunto.

“Io interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un paese – ha detto Salvini, così come riferisce Repubblica -, quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annegati e diritti negati. Mi dispiace solo di dovere far perdere tempo a giudici, avvocati, forze dell’ordine in un’aula bunker che solitamente è impiegata per processi di mafia. Io sono un cittadino italiano rispettoso di quello che la giustizia mi chiede per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare: bloccare il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina senza fare male a nessuno”.

Matteo Salvini è accusato di avere “privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio”,”abusando dei poteri” da allora ministro dell’Interno.

