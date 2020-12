Cronaca - Era stata sospesa per otto mesi assieme al direttore e due professori dell'ateneo per l'esame "farsa" di italiano del calciatore uruguaiano

Perugia – Caso Suarez, si dimette la rettrice dell’università per stranieri di Perugia.

Era stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio a seguito dell’inchiesta sull’esame “farsa” sostenuto dal calciatore uruguaiano nel settembre scorso, per il rilascio del certificato di conoscenza dell’italiano B1, necessario per prendere il passaporto comunitario ed, eventualmente, passare alla Juventus.

Oltre alla rettrice, la procura di Perugia ha disposto la sospensione temporanea per il direttore e due professori dell’ateneo, per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbero preventivamente comunicato a Suarez i contenuti della prova, “giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’università”.

A distanza di una decina di giorni dalla misura, sono arrivate le dimissioni della rettrice. “E’ una decisione che ho preso con profondo rammarico e personale sofferenza – ha scritto, così come riferisce Tgcom24 -, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito prima come docente e poi come rettore”.

14 dicembre, 2020