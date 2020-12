Castagne, ecco le nuove tecniche per la lotta al marciume bruno

Unitus - I risultati del progetto di ricerca Sancast sono stati esposti in un webinar

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nuove molecole ambientalmente sostenibili per il contenimento del marciume bruno e dei balanini del frutto in pieno campo; mezzi fisici e parametri di trattamento per la sterilizzazione del frutto in post raccolta; innovazione nella cernita non distruttiva del frutto.

Queste le più efficaci azioni nella lotta al marciume bruno della castagna in pieno campo e in impianto di condizionamento e conservazione. Le soluzioni, studiate dagli esperti dell’Unitus, si sono dimostrate altamente efficaci in quanto applicate in un’ottica di filiera.

I risultati del progetto di ricerca Sancast “Uso di metodi fisici e biologici a impatto zero nella filiera castanicola per garantire qualità e salubrità del prodotto” finanziato da Lazio Innova (contributo della Regione Lazio), sono stati esposti in un evento in webinar a conclusione del progetto.

All’evento, hanno partecipato oltre 50 addetti ai lavori tra accademici, rappresentanti delle principali associazioni di categoria e castanicoltori collegati in streaming. E’ stata l’occasione per esporre i risultati raggiunti in 26 mesi di sperimentazione. Le relazioni degli intervenuti sono integralmente scaricabili dal sito del progetto.

Università della Tuscia

15 dicembre, 2020