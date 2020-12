Terni - Un arresto dei poliziotti della mobile

Terni – Cerca di fuggire all’alt ferendo un agente, ma viene preso e trovato con la droga.

Nel corso di un servizio antidroga della Polizia di Stato ternana, avvenuto nella nottata tra il 7 e l’8 dicembre, un giovane è stato notato transitare ad alta velocità a bordo di un’auto, che si è fermata solo perché ha trovato delle auto in fila alla Rotonda dei Partigiani.

“Approfittando delle auto ferme – si legge in una nota -, i poliziotti della sezione Antidroga della squadra mobile gli hanno intimato l’alt, ma il giovane non ha avuto nessuna intenzione di scendere dall’auto, né tanto meno di aprire la portiera.

Un agente, però, è riuscito ad aprire lo sportello e ad entrare parzialmente all’interno del veicolo, ma a questo punto, il giovane ha ripreso la corsa, trascinando il poliziotto per alcune decine di metri, fin quando non è riuscito a sganciarsi dalla auto, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

In quel momento non arrivava nessuna auto e solo grazie a ciò, nell’incidente l’agente ha riportato delle lesioni guaribili in 15 giorni.

L’auto, con la portiera spalancata, è stata inseguita e raggiunta da un’altra pattuglia sempre della sezione Antidroga e il giovane è stato fermato sotto quella che è risultata essere la sua casa; mentre scendeva dalla macchina, ha cercato di nascondere qualcosa nella biancheria intima: un involucro di nemmeno 5 grammi di marijuana”.

Infine: “Ternano – conclude la nota – poco più che ventenne, incensurato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, oltre alla segnalazione in Prefettura come assuntore.

Nella direttissima di ieri, è stato convalidato l’arresto e il ragazzo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria”.

10 dicembre, 2020