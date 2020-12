Chiara Ferragni ritira l’Ambrogino d’oro con un paio di scarpe rosse: “Per dire no alla violenza sulle donne”

Milano - L'influencer ieri alla cerimonia di consegna dell'importante riconoscimento insieme al marito Fedez

Milano – Tubino, collant e soprabito neri. Persino la mascherina in tinta. Una sola ed unica nota di colore, affatto casuale.

Chiara Ferragni, nemmeno nel giorno della cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’oro per il suo impegno nella lotta alla pandemia da Covid-19, rinuncia a lanciare messaggi positivi. E lo fa semplicemente. Sfruttando, assieme a suo marito Fedez, l’imponente numero di follower che hanno sul web – oltre 33 milioni di seguaci su Instagram – e la potenza comunicativa che negli anni è riuscita a creare.

L’influencer e imprenditrice digitale ieri, per Sant’Ambrogio, ha deciso di indossare un paio di scarpe rosse. Una scelta che non ha nulla di casuale: Chiara Ferragni lo ha fatto “per dire no alla violenza contro le donne”. È lei stessa a scriverlo in una storia pubblicata su Instragram. “Sono un simbolo” spiega. Che non è passato inosservato e che ha raccolto l’applauso e la gratitudine di moltissimi utenti. Soprattutto donne.

Sotto una pioggia battente, ieri, i Ferragnez hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro, prestigioso riconoscimento della città di Milano destinato a tutti quei cittadini che per impegno e altruismo si sono distinti.

“Con altruismo unito a senso pratico – si legge nell’attestato consegnato dal sindaco meneghino Beppe Sala – hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele”.

8 dicembre, 2020