“Ho chiesto al comune di piantare nuovi pini alle marine”

Montalto di Castro

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Nuove piante per la pineta della marina di Pescia Romana e per l’area camper non attrezzata al lido di Montalto di Castro.

Lo scorso 11 dicembre ho inviato una richiesta di autorizzazione alla messa in dimora, volontaria e senza alcun costo a carico dell’ente, di alcuni pini, con l’aiuto di una piccola delegazione del circolo Pd di Montalto di Castro e di Pescia Romana e di un’altrettanto piccola delegazione degli amici del mare e dell’ambiente.

Chiaramente si parla di un numero ristretto di volontari per garantire il rispetto delle nuove norme anti-Covid, che รจ necessario mantenere per la tutela della salute di tutti.

Mi auguro che questa amministrazione non riscontri elementi ostativi a questo intervento verde volto a creare zone d’ombra in un’assolata area camper e ripristinare alcuni arbusti della pineta di Pescia, che probabilmente necessitava di nuove e giovani piante.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale

13 dicembre, 2020