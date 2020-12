“Christmas is coming”, libri e interviste in streaming per il Natale di Caffeina

Viterbo - Appuntamento dal 27 al 30 dicembre con una presentazione al girono

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con il sostegno del comune di Viterbo, che ha proposto e supportato l’iniziativa, la Compagnia del Teatro Caffeina propone quattro presentazioni di libri in streaming, così da offrire un’esperienza sia di riflessione e immersione per una delle feste più amate, sia quattro occasioni per quattro sfiziose “idee regalo”.

Alimentando così la voglia di continuare a stare insieme e a trascorrere momenti di condivisione, nonostante la difficile fase che stiamo vivendo. Il Natale nei libri è sempre magico.

Dal 27 al 30 dicembre verrà presentato un libro al giorno, un’intervista – l’incontro con quattro autori – trasmesso dalla pagina Facebook Caffeina; quattro racconti di Natale a cura dell’associazione culturale viterbese. E’ “Christmas is coming”, la proposta di Natale dell’istituzione culturale viterbese.

Si inizia il il 27 dicembre, alle 18, con “Ursula, la vita di un’orsa nei boschi d’Italia” di Giuseppe Festa per l’editore Scienza. Il 28 dicembre (ore 18) sarà in streaming “La stella che vuoi”, di Angelo Mellone, per l’editore Pellegrini; ancora il 29 dicembre, alle ore 18, saremo con “Fiaba di Natale, il sorprendente viaggio dell’uomo dell’aria”, di Simona Baldelli per editore Sellerio. La chiusura al 30 dicembre (sempre alle ore 18) con “I fratelli Kristmas, un racconto di Natale” di Giacomo Papi, editore Einaudi.

Una playlist di libri da leggere e da regalare a Natale, presentati e commentati dalla viva voce degli autori in esclusiva per la città di Viterbo. Libri per spiriti natalizi e per spiriti Grinch ma soprattutto storie per “tornare a credere nel Natale”.

18 dicembre, 2020