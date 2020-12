Viterbo - Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118 - Traffico rallentato

Condividi la notizia:











Viterbo – Incidente sulla Cimina, due feriti.

Per cause in corso di accertamento questa mattina una macchina avrebbe perso il controllo andando a finire fuori strada, poco dopo l’incrocio con Canepina.

Ferite le due persone all’interno dell’auto. Sono state trasportate a Belcolle ma non sembrerebbero in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza del 118.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere ai soccorritori di rimuovere la macchina.

Condividi la notizia:











9 dicembre, 2020