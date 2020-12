Cinque viterbesi in lizza per il premio nazionale “Piccolo comune amico”

Cronaca - Castel Sant'Elia, Canepina, Farnese, Graffignano e Latera si contendono il riconoscimento del Codacons per le eccellenze enograstroniche e artigianali: online la votazione - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi: "Fondamentale valorizzare le nostre ricchezze"

Viterbo – (b.b.) Sono cinque i paesi del Viterbese in lizza per il premio nazionale “Piccolo comune amico”.

Castel Sant’Elia, Canepina, Farnese, Graffignano e Latera si contendono il riconoscimento lanciato dal Codancons in collaborazione con Coldiretti, la fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem.

Un’iniziativa tesa a valorizzare, come ha spiegato il presidente del Codacons Carlo Rienzi, “le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali” di tutti i centri che non raggiungono i 5mila abitanti.

In lizza per la provincia di Viterbo, i comuni di Castel Sant’Elia, Canepina, Farnese, Graffignano e Latera, che fino al prossimo 20 febbraio potranno essere votati sul sito internet del Codacons (https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/) e tentare di conquistare la vittoria all’interno delle cinque categorie in ballo: agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte, storia ed economia circolare, cui si aggiunge il premio speciale “Nuova gioventù digitale” per i cinque comuni che si sono impegnati nell’assistenza agli anziani durante i mesi dell’emergenza Covid.

Per ogni categoria di eccellenza verranno premiati cinque comuni: i vincitori saranno premiati il 19 marzo a Roma nel corso di un evento nazionale.

A partecipare e incoraggiare l’iniziativa anche l’Anci, di cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi è divenuto responsabile nazionale per la “Valorizzazione dei beni storici e culturali”. “Grazie a questa delega, che mi è stata affidata dal presidente Antonio Decaro, sono diventato l’assessore di tutti i comuni d’Italia” spiega Sgarbi, sottolineando quanto sia fondamentale e importante valorizzare al meglio le ricchezze del paese.

I centri che si aggiudicheranno il premio “Piccolo comune amico”, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso un’apposita app, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

12 dicembre, 2020