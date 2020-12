Il circolo del Pd porta la spesa e i medicinali ai cittadini in difficoltà

Montefiascone - L'iniziativa per i giorni 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Sempre dalla parte delle persone. Ancor più in questi tempi difficili sentiamo la necessità di manifestare il nostro sentimento di vicinanza verso quella parte di comunità più fragile del nostro paese. Riteniamo che tra i compiti di un partito politico, principalmente della sinistra, non possa mancare il senso di responsabilità di farsi carico delle problematiche che incontrano le persone in difficoltà.

Come comunità di cittadini, il circolo del partito democratico di Montefiascone non intende rimanere indifferente a tale bisogno di aiuto e pertanto ci rendiamo disponibili, con qualsiasi mezzo, a operare per ridurre il disagio conseguente alla crisi economica e sociale che questa pandemia globale ci ha costretto ad affrontare.

In questo modo il circolo Pd di Montefiascone vuole evidenziare l’attaccamento morale e affettivo ai propri cittadini, mettendosi a disposizione di tutte quelle persone che abbiano bisogno di un aiuto, di un sostegno, cercando di non lasciare da sole le persone e facendo in modo che possano riscoprire il vero senso della parola “comunità”.

Siamo quindi a disposizione della collettività per qualsiasi persona che necessiti ricevere la spesa o medicinali nella propria abitazione, che abbia bisogno di beni di prima necessità o che anche vorrebbe ricevere un pasto caldo nei giorni di festività (24-25-26-31 dicembre e 1 gennaio) e che non abbia possibilità economiche o che viva in una situazione di difficoltà sociale. Saremo lieti di poterla aiutare gratuitamente per fare in modo che possa ritrovare il calore della collettività e dell’aiuto del prossimo in difficoltà.

Ci auguriamo che questo nostro gesto sia accolto senza diffidenze perché il nostro unico intendimento è quello di contribuire a esaltare il ruolo della politica sociale, della giustizia e dei valori della solidarietà.

Siamo convinti che ancora si possa fare tanto e proprio nei momenti di difficoltà il sano confronto politico possa contribuire a riqualificare l’impegno dei comuni, delle province, delle regioni e dello stato per riportare al centro dell’attenzione il bene comune spezzando la catena della solitudine e delle difficoltà sociali.

Garantiamo che la nostra attività di volontariato verrà svolta rispettando il diritto dell’anonimato delle persone che richiederanno aiuto, di qualsiasi genere, basterà contattarci tramite il numero 3347886730, o la mail del circolo Pd (circolopdmontefiascone@gmail.com) oppure direttamente tramite le pagine social del Pd di Montefiascone.

Nell’augurare buone feste di Natale a tutti i cittadini di Montefiascone, sperando di esserci resi utili per la comunità e di aver fatto riscoprire alle persone che si sentivano sole che in realtà non lo sono, ribadiamo che con la nostra politica attiva e con il radicamento territoriale, saremo sempre e comunque dalla parte dei più deboli e dei più bisognosi.

Circolo Pd di Montefiascone

11 dicembre, 2020