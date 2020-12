Civita Cinema, l’edizione winter si svolgerà completamente online

Cultura - E in programma dal 17 al 20 dicembre sulla pagina Facebook della manifestazione

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – In seguito all’ultimo Dpcm di dicembre riguardante l’emergenza sanitaria Covid-19, la quarta edizione di Civita Cinema, che quest’anno aveva previsto anche un’appendice natalizia (chiamata ‘winter’), si svolgerà comunque nelle date previste (dal 17 al 20 dicembre), ma in modalità esclusivamente online sulla pagina Facebook Civita Cinema.

L’ultima parte del quarto Civita Cinema andrà a completare l’offerta 2020, dopo la Rassegna estiva che si è svolta a Bagnoregio dal 13 luglio al 17 agosto 2020 in presenza, così come l’evento speciale su Sordi e Fellini, svolto sempre in presenza, il 27 settembre 2020.

Civita Cinema winter sarà tutta dedicata al territorio ed ai film girati a Bagnoregio e Civita, con testimonianze, interventi, interviste e immagini di registe, registi, attrici e giornalisti. Invitiamo tutti voi dunque a seguire la pagina Facebook Civita Cinema per non perdere comunque l’evento.

