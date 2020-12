Londra - Il primo ministro inglese Boris Johnson: “È fantastico”

Londra – “È fantastico, col vaccino riavremo indietro le nostre vite”.

Il primo ministro inglese Boris Johnson ha commentato la notizia dell’autorizzazione delle autorità inglesi del vaccino prodotto da Pfizer.

“È la protezione dei vaccini – ha spiegato il premier britannico – che in fin dei conti ci permetterà di riavere indietro le nostre vite e che farà sì che l’economia torni a marciare”.

“Il vaccino – si legge in una nota del ministero della Sanità – sarà disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana con la priorità agli anziani delle case di riposo e al personale medico”.

“A causa della Brexit – ha chiarito il ministro della Sanità inglese Matt Hancock – non siamo più legati all’agenzia europea, l’Ema, e siamo in grado di prendere una decisione basata sul via libera della nostra autorità di regolazione nazionale, un regolatore di prim’ordine a livello mondiale, non secondo l’andatura degli Europei che si muovono un po’ più lentamente”.

