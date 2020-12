Il collegio dei grandi elettori conferma la vittoria di Biden

Washington - Le congratulazioni del presidente russo Putin: “Possiamo risolvere insieme molti problemi che il mondo sta affrontando”

Washington – Il collegio elettorale statunitense ha confermato la vittoria presidenziale di Joe Biden.

Sono stati 306 i voti dei grandi elettori per Biden e 232 quelli per Trump. Il quorum necessario per la vittoria del presidente statunitense è di 270 voti.

“La vittoria è chiara, la volontà del popolo ha prevalso” ha commentato Joe Biden.

Anche il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il nuovo presidente degli Usa inviandogli un telegramma. “Russia e Usa hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale – ha scritto Putin a Biden -. Nonostante le loro differenze, possono aiutare a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora”.

15 dicembre, 2020