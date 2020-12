Consulenze sulla proprietà intellettuale, venerdì l’ultimo appuntamento

Economia - il servizio è messo a disposizione gratuitamente online dalla camera di commercio di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ultimo appuntamento venerdì 18 dicembre con i due esperti in tutela della proprietà intellettuale, disponibili allo sportello on line di Marchi e brevetti della camera di commercio di Viterbo.

Il servizio, in programma per tutto il mese di dicembre, offre a imprese e inventori della Tuscia un servizio gratuito d’informazione qualificata e di primo orientamento sui diversi strumenti di tutela della proprietà intellettuale (marchi, brevetti per invenzione, modelli industriali, ma anche disegni, software, diritto d’autore) per individuare le migliori forme di protezione, anche nei confronti di forme di concorrenza sleale.

Per fissare un appuntamento, è necessario prenotarsi on line sul sito camerale, indicando i propri dati e l’oggetto delle informazioni richieste. La segreteria provvederà a confermare data e orario dell’appuntamento, inviando il link al quale collegarsi all’orario concordato.

Gli appuntamenti avranno una durata massima di 45 minuti e ciascun utente non potrà fruire del servizio più di una volta per lo stesso oggetto (invenzione, modello, disegno, marchio, eccetera), fermo restando che in ciascun incontro sarà prestata una consulenza di carattere generale e di primo orientamento. L’utente potrà esporre la sua richiesta e il consulente fornirà i chiarimenti necessari, con una prima valutazione delle migliori forme di protezione disponibili, e una illustrazione delle implicazioni sia giuridiche (durata, efficacia) che pratiche (costi, tempi della procedura).

Si ricorda che i consulenti sono tenuti al segreto professionale di cui all’articolo 206 del codice della proprietà industriale e che le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni non sono divulgabili. Gli incontri con gli utenti sono riservati.

