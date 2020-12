Coronavirus - Nella Tuscia quasi pieno il reparto di medicina riabilitativa Covid aperto una settimana fa - Ieri otto morti nell'Alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, contagiata un’altra famiglia della Tuscia. Questa volta a Blera, e a darne notizia è il comune sulla sua pagina Facebook.

Oltre ai quattro nuovi casi di Blera, ieri la Asl di Viterbo ha comunicato altri 37 positivi, per un totale di 41 nelle ultime 24 ore. Infezioni a doppia cifra solo nel capoluogo (15).

Quattro i decessi comunicati, per un totale di 188 dall’inizio della pandemia. Una 90enne di Onano e un 83enne di Bagnoregio sono morti in casa, mentre altri due pazienti all’ospedale di Belcolle dove erano ricoverati. Si tratta di un 75enne di Montefiascone e di un 64enne di Soriano nel Cimino. “Maurizio Coaccioli – scrive su Facebook il comune di Soriano -, ricoverato in terapia intensiva, purtroppo non è riuscito a vincere questo virus assurdo”.

Sale a 5mila 985 il numero delle persone che sono guarite o che hanno concluso il periodo di isolamento: +92. Il totale dei casi accertati dall’inizio della pandemia tocca quota 7mila 626, mentre continua a scendere quello degli attualmente positivi. Fino a ieri erano 1454, di cui 130 ricoverati: sei in terapia intensiva, 32 a malattie infettive, 71 in medicina Covid e 21 in medicina riabilitativa Covid. Quest’ultimo reparto è stato aperto il 3 dicembre all’ospedale di Montefiascone e può ospitare contemporaneamente un massimo di 24 pazienti, il che vuol dire che in otto giorni si è quasi riempito.

Nelle ultime 24 ore quattro vittime anche nel resto dell’Alto Lazio: due nell’hinterland di Civitavecchia mentre all’ospedale di Rieti sono decedute due donne di 77 e 67 anni, quest’ultima ricoverata in terapia intensiva.

La Asl Roma 4 ha comunicato pure 62 nuovi positivi e 123 guariti: i contagi in corso sono 1422. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha registrato 40 casi e 59 negativizzazioni: le infezioni ancora in atto sono 1045.

Ieri le tre Asl dell’Alto Lazio hanno riscontrato, insieme, 143 nuovi casi, 274 guarigioni e otto morti. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 4mila: sono 3mila 921.

Promemoria: Zone gialle, arancioni e rosse: cosa è permesso e cosa è vietato

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: 41 positivi, 4 morti e 92 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7626 (2202 a Viterbo; 5424 in provincia)

Attualmente positivi: 1454

Guariti: 5985

Morti: 187 + 1

Ricoverati: 130 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 12012

Comuni con positivi

Viterbo: 2202 casi (50 morti e 1837 guariti)

Civita Castellana: 496 casi (8 morti e 385 guariti)

Montefiascone: 412 casi (25 morti e 270 guariti)

Vetralla: 288 casi (2 morti e 222 guariti)

Tarquinia: 273 casi (4 morti e 217 guariti)

Nepi: 241 casi (3 morti e 189 guariti)

Vitorchiano: 193 casi (1 morto e 130 guariti)

Capranica: 182 casi (2 morti e 162 guariti)

Fabrica di Roma: 179 casi (1 morto e 121 guariti)

Tuscania: 173 casi (7 morti e 149 guariti)

Orte: 172 casi (3 morti e 154 guariti)

Ronciglione: 153 casi (2 morti e 128 guariti)

Soriano nel Cimino: 126 casi (6 morti e 86 guariti)

Acquapendente: 121 casi (7 morti e 106 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 108 casi (2 morti e 74 guariti)

Bagnoregio: 101 casi (4 morti e 61 guariti)

Marta: 101 casi (79 guariti)

Bassano Romano: 94 casi (2 morti e 63 guariti)

Valentano: 93 casi (4 morti e 69 guariti)

Monterosi: 88 casi (1 morto e 73 guariti)

Sutri: 86 casi (1 morto e 67 guariti)

Canepina: 81 casi (63 guariti)

Vignanello: 79 casi (1 morto e 64 guariti)

Corchiano: 75 casi (1 morto e 59 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Capodimonte: 68 casi (60 guariti)

Montalto di Castro: 68 casi (1 morto e 54 guariti)

Canino: 66 casi (57 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 54 guariti)

Caprarola: 65 casi (3 morti e 47 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 59 casi (45 guariti)

Oriolo Romano: 58 casi (1 morto e 53 guariti)

Bomarzo: 56 casi (4 morti e 39 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 40 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 36 guariti)

Monte Romano: 47 casi (36 guariti)

Blera: 45 casi (3 morti e 28 guariti)

Vallerano: 45 casi (39 guariti)

Faleria: 44 casi (26 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 21 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (37 guariti)

Gallese: 38 casi (15 guariti)

Carbognano: 37 casi (31 guarito)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 24 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 24 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Onano: 28 casi (4 morti e 7 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 16 guariti)

Cellere: 23 casi (19 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (15 guariti)

Arlena di Castro: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (12 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 14 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Proceno: 8 casi (7 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











12 dicembre, 2020