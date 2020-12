Contrabbando, trovato con 122 pacchetti di sigarette

Napoli - Il tabacco era lavorato estero

Napoli – Questa mattina gli agenti del commissariato Secondigliano hanno trovato un uomo con 110 pacchetti di tabacchi lavorati esteri nascosti nella sua macchina. La polizia ha anche scoperto nella sua abitazione altri 12 pacchetti, per un peso complessivo di circa 2,5 Kg.

“Gli agenti del commissariato Secondigliano – si legge nella nota della questura – durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Piero Gobetti una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 110 pacchetti di tabacchi lavorati esteri”.

E ancora. “Nella sua abitazione – aggiunge la nota – ne hanno sequestrati altri 12 per un peso complessivo di circa 2,5 Kg”.

L’uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

A Nola invece lo scorso 28 novembre una persona ha denunciato il furto della sua mountain bike al commissariato e ha segnalato di aver visto un annuncio di vendita della stessa bici su un noto sito di compravendita on-line.

“Ieri pomeriggio – spiega la nota della questura – gli agenti sono risaliti all’uomo che aveva messo in vendita la bicicletta e, giunti nella sua abitazione, hanno trovato, occultata nel garage, la bicicletta della vittima e altre due mountain bike con svariati accessori del valore di circa 1omila euro delle quali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza”.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario.

