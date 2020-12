Contributi a fondo perduto a edicolanti e tassisti, online l’avviso pubblico

Viterbo - Comune - Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10 del prossimo 21 dicembre fino alle 10 del 28 dicembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Online l’avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum, a fondo perduto, per tassisti ed edicolanti operanti nel comune di Viterbo. Ne dà notizia l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del prossimo 21 dicembre fino alle ore 10 del 28/12/2020.

Possono presentare domanda per beneficiare del contributo i titolari di licenza taxi, rilasciata dal Comune di Viterbo, in attività, e i titolari di esercizio di punto vendita “esclusivo” di giornali e riviste con esercizio nel Comune di Viterbo, in attività, con i requisiti riportati nell’avviso.

Il contributo verrà commisurato, per ciascun operatore ammesso a contributo, nei limiti di seguito indicati:

– per il Contributo SOS Ristoro Tassisti ogni titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Viterbo potrà accedere al contributo/ristoro per l’importo minimo per ciascun operatore fissato in € 1.000,00. Tale importo, su valutazione dell’amministrazione, potrà essere aumentato a seguito di ripartizione in caso di mancanza di richieste;

– per il Contributo SOS Edicolanti ogni titolare/impresa esercente attività di “punto vendita esclusivo” di giornali e riviste ubicata nel Comune di Viterbo potrà accedere al contributo/ristoro per l’importo minimo per ciascun operatore fissato in € 400,00 e max in € 1.000,00 a seguito di ripartizione in caso di mancanza di richieste. Il contributo a fondo perduto potrà essere erogato fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili. Le risorse finanziarie stanziate per tale avviso sono inizialmente così distribuite: Sos Ristoro Taxisti, contributi per un importo di € 16.000,00 ed Sos Ristoro Edicolanti, contributi per un importo di € 10.000,00.

“Un’iniziativa condivisa dal consiglio comunale a favore di due categorie sempre disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Due categorie che, seppur non colpite direttamente dalle restrizioni governative e regionali a seguito della pandemia, hanno comunque subìto di riflesso un danno economico dovuto alla drastica riduzione degli incassi”.

“L’amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Mancini – in linea con quanto fatto fino ad ora in termini di concessione di contributi alle attività economiche a seguito dell’emergenza Covid, intende sostenere anche le categorie dei tassisti e degli edicolanti operanti nel Comune di Viterbo. Quello dell’amministrazione è solamente un piccolo segnale verso due delle tante categorie a cui in questi mesi di emergenza abbiamo chiesto sforzi maggiori, cercando di colmare le distanze fra i cittadini. Durante l’emergenza Covid sono sempre stati a disposizione: i taxi hanno sempre garantito trasporti ai privati cittadini, gli edicolanti hanno sempre garantito il diritto all’informazione e alla diffusione delle notizie, ancora più importanti in un momento particolarmente difficile”.

Le domande, redatte nel rispetto delle modalità riportate nell’avviso, dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), in formato Pdf, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposta esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso istituti di credito o presso Poste Italiane.

La versione integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale sia sulla home page, sia nella sezione amministrazione trasparente e Avvisi del Settore IV. Per eventuali informazioni contattare i seguenti recapiti: 0761-348363/379/382/374.

Comune Viterbo

18 dicembre, 2020